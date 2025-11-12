توكنوميكس Shping (SHPING)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shping (SHPING)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 18:02:50 (UTC+8)
توكنوميكس Shping (SHPING) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shping (SHPING)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M
إجمالي العرض:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
العرض المتداول:
$ 2.29B
$ 2.29B$ 2.29B
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 34.11M
$ 34.11M$ 34.11M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.005909
$ 0.005909$ 0.005909
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0
$ 0$ 0
السعر الحالي:
$ 0.003411
$ 0.003411$ 0.003411

معلومات Shping (SHPING)

تطبيق Shping هو تطبيق مكافآت عالمي من Web3 يُحدث نقلة نوعية في قطاع التجزئة من خلال ترميز المكافآت. وهو أحد الأمثلة القليلة على تقنية بلوكتشين التمويل اللامركزي (DeFi) التي تُعزز الأنشطة اليومية، حيث تُكافئ المتسوقين على تحميل الإيصالات، واكتشاف المنتجات، وكتابة التقييمات، والتفاعل مع العلامات التجارية. مع كون أستراليا سوقًا تجريبيًا، نما التطبيق ليصل إلى ما يقرب من 300,000 مستخدم، مما يجعله دليلًا واضحًا على التبني الجماعي لتقنية بلوكتشين من قِبل مجتمع غير مُستخدمي الكريبتو. يتفاعل معظم المستخدمين مع Shping يوميًا دون أن يدركوا حتى أنه مدعوم بتقنية بلوكتشين. تُغذي عملة SHPING هذه المنظومة، حيث تُكافئ المستهلكين وتُتيح التواصل المباشر بين العلامات التجارية والمتسوقين في جميع بيئات التجزئة. بفضل دمجه مع عمليات تبادل لتسهيل عملية الشراء والبيع، يضمن Shping إمكانية استرداد المكافآت بسهولة نقدًا أو كريبتو. يُثبت Shping أن تقنية بلوكتشين يُمكن أن تتلاءم بسلاسة مع سلوك المستهلك، ويُمهد الطريق لمستقبل تفاعل قطاع التجزئة.

الموقع الرسمي:
https://shping.com/coin
مستكشف الكتل:
https://etherscan.io/token/0x7c84e62859d0715eb77d1b1c4154ecd6abb21bec

توكنوميكس Shping (SHPING): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Shping (SHPING) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن SHPING التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHPING التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHPING، استكشف السعر المباشر لتوكن SHPING!

كيفية شراء SHPING

هل أنت مهتم بإضافة Shping (SHPING) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SHPING ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر Shping (SHPING)

يساعد تحليل تاريخ أسعار SHPING المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر SHPING

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SHPING؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SHPING الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

