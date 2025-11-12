تطبيق Shping هو تطبيق مكافآت عالمي من Web3 يُحدث نقلة نوعية في قطاع التجزئة من خلال ترميز المكافآت. وهو أحد الأمثلة القليلة على تقنية بلوكتشين التمويل اللامركزي (DeFi) التي تُعزز الأنشطة اليومية، حيث تُكافئ المتسوقين على تحميل الإيصالات، واكتشاف المنتجات، وكتابة التقييمات، والتفاعل مع العلامات التجارية. مع كون أستراليا سوقًا تجريبيًا، نما التطبيق ليصل إلى ما يقرب من 300,000 مستخدم، مما يجعله دليلًا واضحًا على التبني الجماعي لتقنية بلوكتشين من قِبل مجتمع غير مُستخدمي الكريبتو. يتفاعل معظم المستخدمين مع Shping يوميًا دون أن يدركوا حتى أنه مدعوم بتقنية بلوكتشين. تُغذي عملة SHPING هذه المنظومة، حيث تُكافئ المستهلكين وتُتيح التواصل المباشر بين العلامات التجارية والمتسوقين في جميع بيئات التجزئة. بفضل دمجه مع عمليات تبادل لتسهيل عملية الشراء والبيع، يضمن Shping إمكانية استرداد المكافآت بسهولة نقدًا أو كريبتو. يُثبت Shping أن تقنية بلوكتشين يُمكن أن تتلاءم بسلاسة مع سلوك المستهلك، ويُمهد الطريق لمستقبل تفاعل قطاع التجزئة.