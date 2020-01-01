توكنوميكس Sentio Protocol (SEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sentio Protocol (SEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sentio Protocol (SEN) منصة Sentio هي منصة ذكاء اصطناعي لامركزية تعتمد على سلسلة الكتل، وتحدث ثورة في كيفية تفاعل الأفراد والمؤسسات مع تقنية البلوكتشين. من خلال دمج تطوير البرمجيات بدون كود مع نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، تتيح Sentio للمستخدمين أتمتة المهام المعقدة، بدءًا من استراتيجيات العوائد في التمويل اللامركزي (DeFi) إلى إدارة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، دون الحاجة إلى معرفة تقنية عميقة. الموقع الرسمي: https://sentio.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.sentio.ai/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 اشتر SEN الآن!

توكنوميكس Sentio Protocol (SEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sentio Protocol (SEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 السعر الحالي: $ 0.02235 $ 0.02235 $ 0.02235 معرفة المزيد عن سعر Sentio Protocol (SEN)

توكنوميكس Sentio Protocol (SEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sentio Protocol (SEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SEN، استكشف السعر المباشر لتوكن SEN!

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