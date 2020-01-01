توكنوميكس Script Network (SCPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Script Network (SCPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Script Network (SCPT) With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. الموقع الرسمي: https://token.script.tv الوثيقة البيضاء: https://documentation.script.tv مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA اشتر SCPT الآن!

توكنوميكس Script Network (SCPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Script Network (SCPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 411.41K $ 411.41K $ 411.41K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 604.30K $ 604.30K $ 604.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 السعر الحالي: $ 0.0006043 $ 0.0006043 $ 0.0006043 معرفة المزيد عن سعر Script Network (SCPT)

توكنوميكس Script Network (SCPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Script Network (SCPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCPT، استكشف السعر المباشر لتوكن SCPT!

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