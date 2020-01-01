توكنوميكس Smoking Chicken Fish (SCF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Smoking Chicken Fish (SCF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Smoking Chicken Fish (SCF) Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain الموقع الرسمي: https://smokingchickenfish.xyz مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump اشتر SCF الآن!

توكنوميكس Smoking Chicken Fish (SCF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Smoking Chicken Fish (SCF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M إجمالي العرض: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M العرض المتداول: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 السعر الحالي: $ 0.00689 $ 0.00689 $ 0.00689 معرفة المزيد عن سعر Smoking Chicken Fish (SCF)

توكنوميكس Smoking Chicken Fish (SCF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Smoking Chicken Fish (SCF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCF، استكشف السعر المباشر لتوكن SCF!

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