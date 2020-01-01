توكنوميكس Sauber FT (SAUBER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sauber FT (SAUBER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sauber FT (SAUBER) $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. الموقع الرسمي: https://www.socios.com مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF اشتر SAUBER الآن!

توكنوميكس Sauber FT (SAUBER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sauber FT (SAUBER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 606.78K $ 606.78K $ 606.78K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 السعر الحالي: $ 0.2178 $ 0.2178 $ 0.2178 معرفة المزيد عن سعر Sauber FT (SAUBER)

توكنوميكس Sauber FT (SAUBER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sauber FT (SAUBER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAUBER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAUBER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAUBER، استكشف السعر المباشر لتوكن SAUBER!

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