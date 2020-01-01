توكنوميكس SAFE AnWang (SAFE4) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SAFE AnWang (SAFE4)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SAFE AnWang (SAFE4) The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.anwang.com الوثيقة البيضاء: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 اشتر SAFE4 الآن!

توكنوميكس SAFE AnWang (SAFE4) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SAFE AnWang (SAFE4)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 السعر الحالي: $ 4.645 $ 4.645 $ 4.645 معرفة المزيد عن سعر SAFE AnWang (SAFE4)

توكنوميكس SAFE AnWang (SAFE4): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SAFE AnWang (SAFE4) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAFE4 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAFE4 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAFE4، استكشف السعر المباشر لتوكن SAFE4!

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