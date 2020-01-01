توكنوميكس The Root Network (ROOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Root Network (ROOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Root Network (ROOT) ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. الموقع الرسمي: https://www.therootnetwork.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper مستكشف الكتل: https://rootscan.io/ اشتر ROOT الآن!

توكنوميكس The Root Network (ROOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Root Network (ROOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.61M $ 11.61M $ 11.61M إجمالي العرض: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B العرض المتداول: $ 3.22B $ 3.22B $ 3.22B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 43.30M $ 43.30M $ 43.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1329 $ 0.1329 $ 0.1329 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003124179636991226 $ 0.003124179636991226 $ 0.003124179636991226 السعر الحالي: $ 0.003608 $ 0.003608 $ 0.003608 معرفة المزيد عن سعر The Root Network (ROOT)

توكنوميكس The Root Network (ROOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Root Network (ROOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROOT، استكشف السعر المباشر لتوكن ROOT!

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