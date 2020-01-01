توكنوميكس Renq Finance (RENQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Renq Finance (RENQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Renq Finance (RENQ) Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service. الموقع الرسمي: https://renq.io/ الوثيقة البيضاء: https://renq.io/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 اشتر RENQ الآن!

توكنوميكس Renq Finance (RENQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Renq Finance (RENQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 $ 0.001070092935137964 السعر الحالي: $ 0.001714 $ 0.001714 $ 0.001714 معرفة المزيد عن سعر Renq Finance (RENQ)

توكنوميكس Renq Finance (RENQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Renq Finance (RENQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RENQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RENQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RENQ، استكشف السعر المباشر لتوكن RENQ!

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