توكنوميكس REDX (REDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول REDX (REDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات REDX (REDX) يستفيد مشروع REDX من تقنية Web3 لخلق تجارب ترفيهية مبتكرة ويهدف إلى بناء اقتصاد ترفيهي عالمي مستدام. مع برج طوكيو كنقطة انطلاق، ينشئ REDX مركزًا لـ Web3 يتمحور حول RED° TOKYO TOWER، حيث يجتمع المعجبون والمبدعون والمحتوى (IP) والمستثمرون والشركاء. باستخدام توكن REDX باعتبارها الأساس، نعمل على توسيع تجارب الترفيه من الجيل التالي إلى العالم من خلال دمج التفاعلات عبر الإنترنت وخارجها. الموقع الرسمي: https://redx.global/ الوثيقة البيضاء: https://docs.redx-project.com/ مستكشف الكتل: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P اشتر REDX الآن!

توكنوميكس REDX (REDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار REDX (REDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.09M $ 21.09M $ 21.09M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 53.10M $ 53.10M $ 53.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00460267857622436 $ 0.00460267857622436 $ 0.00460267857622436 السعر الحالي: $ 0.00531 $ 0.00531 $ 0.00531 معرفة المزيد عن سعر REDX (REDX)

توكنوميكس REDX (REDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس REDX (REDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REDX، استكشف السعر المباشر لتوكن REDX!

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