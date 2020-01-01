توكنوميكس Wrapped REACT (REACT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped REACT (REACT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped REACT (REACT) شبكة Reactive هي طبقة تنفيذية تتيح للعقود الذكية التفاعلية مراقبة الأحداث على السلسلة وخارجها وتنفيذ الأوامر فور تفعيل المحفّز. مدعومة بمحرك ReactVM عالي السرعة ونظام تحقق بإثبات الحصة، يمكن ربطها بأي شبكة، مما يتيح لتطبيقات DeFi والذكاء الاصطناعي والألعاب وDePIN تنفيذ أوتوماتيكي بالكامل على السلسلة بزمن استجابة ملي ثانية، دون الحاجة إلى روبوتات خارجية غامضة. $REACT هو المحرك المملوك للمجتمع: كل رسوم الغاز، ورسوم معالجة الأحداث، ورهانات المحققين يتم تسويتها بـ$REACT، بدون تخصيص لأي رؤوس أموال استثمارية. مع حرق رسوم الشبكة وضخ مكافآت جديدة، تصبح الرموز الاقتصادية مائلة نحو الانكماش مع التبني، ما يقلل من العرض بشكل تدريجي. الموقع الرسمي: https://reactive.network/ الوثيقة البيضاء: https://dev.reactive.network/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x817162975186d4d53dbf5a7377dd45376e2d2fc5 اشتر REACT الآن!

توكنوميكس Wrapped REACT (REACT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped REACT (REACT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.76M $ 31.76M $ 31.76M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09426 $ 0.09426 $ 0.09426 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 السعر الحالي: $ 0.06351 $ 0.06351 $ 0.06351 معرفة المزيد عن سعر Wrapped REACT (REACT)

توكنوميكس Wrapped REACT (REACT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped REACT (REACT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REACT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REACT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REACT، استكشف السعر المباشر لتوكن REACT!

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