توكنوميكس PUNDIAI (PUNDIAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PUNDIAI (PUNDIAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PUNDIAI (PUNDIAI) Pundi AI هي مجموعة أدوات لامركزية تهدف إلى تمكين المستخدمين من امتلاك والتحكم في بياناتهم الشخصية. تعالج الحاجة المتزايدة لحلول موجهة نحو المستخدم من خلال دمج تكنولوجيا البلوكشين مع أدوات بيانات AI مبتكرة مثل منصة بيانات Pundi AI، Pundi AIFX Omnilayer، سوق بيانات Pundi AI و Purse+. تم إنشاء Pundi AI بواسطة Pundi X في عام 2024، وتقوم بتدمقرط تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة أدوات لامركزية. تقدم الخدمات التي تتراوح من Omnilayer، منصة وسم البيانات وتعليقها، وكلاء AI إلى سوق AI لتبادل البيانات. الموقع الرسمي: https://pundi.ai/ الوثيقة البيضاء: https://pundi.gitbook.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef اشتر PUNDIAI الآن!

توكنوميكس PUNDIAI (PUNDIAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PUNDIAI (PUNDIAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.55M $ 33.55M $ 33.55M إجمالي العرض: $ 18.93M $ 18.93M $ 18.93M العرض المتداول: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3.6911663557539844 $ 3.6911663557539844 $ 3.6911663557539844 السعر الحالي: $ 4.7541 $ 4.7541 $ 4.7541 معرفة المزيد عن سعر PUNDIAI (PUNDIAI)

توكنوميكس PUNDIAI (PUNDIAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PUNDIAI (PUNDIAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUNDIAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUNDIAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUNDIAI، استكشف السعر المباشر لتوكن PUNDIAI!

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