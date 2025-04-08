PUMP

إن PumpBTC هو بروتوكول إيداع سيولة على Babylon، يُمكّن حاملي BTC من المشاركة في إيداع Babylon مع الحفاظ على السيولة للحصول على مكافآت إضافية. تهدف منصتنا الجديدة، BTC-fi Yield Vault، إلى توفير أمان بمستوى CeFi، إلى جانب عوائد DeFi قابلة للتطوير ومقوّمة بالبيتكوين.

اسم العملة المشفرةPUMP

التصنيفNo.867

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1,83%

المعروض المتداول285 000 000

إجمالي العرض1 000 000 000

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول0.285%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.23385128396045374,2025-04-23

أدنى سعر0.026659353975538883,2025-04-08

البلوكتشين العامETH

مقدمةإن PumpBTC هو بروتوكول إيداع سيولة على Babylon، يُمكّن حاملي BTC من المشاركة في إيداع Babylon مع الحفاظ على السيولة للحصول على مكافآت إضافية. تهدف منصتنا الجديدة، BTC-fi Yield Vault، إلى توفير أمان بمستوى CeFi، إلى جانب عوائد DeFi قابلة للتطوير ومقوّمة بالبيتكوين.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
PUMP/USDC
pumpBTC
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (PUMP)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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