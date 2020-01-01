توكنوميكس Pond Coin (PNDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pond Coin (PNDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pond Coin (PNDC) Pond0x is a meme coin on Ethereum. الموقع الرسمي: https://www.pond0x.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea اشتر PNDC الآن!

توكنوميكس Pond Coin (PNDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pond Coin (PNDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 22.55T $ 22.55T $ 22.55T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 السعر الحالي: $ 0.00000018483 $ 0.00000018483 $ 0.00000018483 معرفة المزيد عن سعر Pond Coin (PNDC)

توكنوميكس Pond Coin (PNDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pond Coin (PNDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PNDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PNDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PNDC، استكشف السعر المباشر لتوكن PNDC!

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