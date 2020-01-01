توكنوميكس Palm Economy (PALM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Palm Economy (PALM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Palm Economy (PALM) PALM هو توكن خدمة يُحدث ثورة في أسواق السلع من خلال تحويل الأصول الحقيقية (RWA) إلى توكن، مما يُعزز الوصول إلى التداول ويعزز الشفافية. يُعد توكن الخدمة الخاص بـ Palm Economy عصب نظام Palmyra البيئي الذي يعتمد على تحويل الأصول الحقيقية للتوكن والسلع. الموقع الرسمي: https://palmeconomy.io/ مستكشف الكتل: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a اشتر PALM الآن!

توكنوميكس Palm Economy (PALM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Palm Economy (PALM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 62.50M $ 62.50M $ 62.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001234508816674926 $ 0.001234508816674926 $ 0.001234508816674926 السعر الحالي: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 معرفة المزيد عن سعر Palm Economy (PALM)

توكنوميكس Palm Economy (PALM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Palm Economy (PALM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PALM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PALM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PALM، استكشف السعر المباشر لتوكن PALM!

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