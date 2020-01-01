توكنوميكس Ozone metaverse (OZONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ozone metaverse (OZONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ozone metaverse (OZONE) Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. الموقع الرسمي: https://ozonemetaverse.io الوثيقة البيضاء: https://ozone-metaverse.gitbook.io/ozone-metaverse/the-ultimate-metaverse-platform/ozone-the-possibility-engine مستكشف الكتل: https://bscscan.com/address/0xbf8bab33600d5bca18e4464e34c2a8d532031f5c اشتر OZONE الآن!

توكنوميكس Ozone metaverse (OZONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ozone metaverse (OZONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 438.46K $ 438.46K $ 438.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0164658 $ 0.0164658 $ 0.0164658 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000107693439955223 $ 0.000107693439955223 $ 0.000107693439955223 السعر الحالي: $ 0.00021923 $ 0.00021923 $ 0.00021923 معرفة المزيد عن سعر Ozone metaverse (OZONE)

توكنوميكس Ozone metaverse (OZONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ozone metaverse (OZONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OZONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OZONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OZONE، استكشف السعر المباشر لتوكن OZONE!

كيفية شراء OZONE هل أنت مهتم بإضافة Ozone metaverse (OZONE) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء OZONE ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء OZONE على MEXC الآن!

تاريخ سعر Ozone metaverse (OZONE) يساعد تحليل تاريخ أسعار OZONE المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار OZONE الآن!

توقعات سعر OZONE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه OZONE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار OZONE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر OZONE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!