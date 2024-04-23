توكنوميكس Osaka Protocol (OSAK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Osaka Protocol (OSAK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Osaka Protocol (OSAK) من خلال إعادة القواعد الأصلية لـ Shiba Inu، تم إنشاء OSAKA PROTOCOL لمتابعة رؤية Ryoshi الأسطوري من خلال إعادة اللامركزية الحقيقية إلى الناس. الموقع الرسمي: https://osaka.win مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak اشتر OSAK الآن!

توكنوميكس Osaka Protocol (OSAK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Osaka Protocol (OSAK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 133.13M $ 133.13M $ 133.13M إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 177.30M $ 177.30M $ 177.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 السعر الحالي: $ 0.0000001773 $ 0.0000001773 $ 0.0000001773 معرفة المزيد عن سعر Osaka Protocol (OSAK)

توكنوميكس Osaka Protocol (OSAK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Osaka Protocol (OSAK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OSAK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OSAK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OSAK، استكشف السعر المباشر لتوكن OSAK!

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