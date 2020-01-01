توكنوميكس Doge Eat Doge (OMNOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Doge Eat Doge (OMNOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Doge Eat Doge (OMNOM) Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. الموقع الرسمي: https://omnomtoken.dog/ مستكشف الكتل: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de اشتر OMNOM الآن!

توكنوميكس Doge Eat Doge (OMNOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Doge Eat Doge (OMNOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 السعر الحالي: $ 0.0000000134845 $ 0.0000000134845 $ 0.0000000134845 معرفة المزيد عن سعر Doge Eat Doge (OMNOM)

توكنوميكس Doge Eat Doge (OMNOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Doge Eat Doge (OMNOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OMNOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OMNOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OMNOM، استكشف السعر المباشر لتوكن OMNOM!

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