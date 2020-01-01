توكنوميكس NetMind (NMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NetMind (NMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NetMind (NMT) Netmind تعمل على بناء البنية التحتية اللامركزية والنظام البيئي المتصل الذي سيدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي العام (AGI). يحتوي منصة Netmind على أربع طبقات أساسية: 1. الحوسبة: استمتع بقوة شبكة حوسبة لامركزية من الطراز العالمي، حيث يمكن لأي شخص المساهمة بوحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة به لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي. 2. الاستدلال: قم بنشر نماذجك بسهولة باستخدام خدمة الاستدلال حسب الطلب لدينا، التي توفر مجموعة متنوعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لنماذج الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتك. 3. الوكالة: أنشئ ونفّذ أنظمة متعددة الوكلاء متقدمة يمكنها معالجة المهام المعقدة ودفع الابتكار. 4. التدريب والاستشارات: خصص وضبط نماذجك باستخدام أنظمتنا الخاصة LLM و MOE، المدعومة من خدمات الاستشارات المتخصصة التي تتناسب مع متطلباتك الفريدة. الموقع الرسمي: https://power.netmind.ai الوثيقة البيضاء: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 اشتر NMT الآن!

توكنوميكس NetMind (NMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NetMind (NMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.01M $ 13.01M $ 13.01M إجمالي العرض: $ 147.57M $ 147.57M $ 147.57M العرض المتداول: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 السعر الحالي: $ 0.389 $ 0.389 $ 0.389 معرفة المزيد عن سعر NetMind (NMT)

توكنوميكس NetMind (NMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NetMind (NMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NMT، استكشف السعر المباشر لتوكن NMT!

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