توكنوميكس MSQUARE (MSQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MSQUARE (MSQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MSQUARE (MSQ) تُستخدم MSQ كطريقة دفع للمنصات التي طورتها وتديرها مؤسسة MSQUARE مباشرةً. Metastar: منصة معلومات عقارية عالمية متكاملة تعتمد على تقنية البلوك تشين. Point to You: منصة عالمية للتعدين والدفع بدون عملة P2U. Business Hub: منصة مبيعات تسويقية عبر الإنترنت وخارجها. K-PAL: منصة عالمية لتوسيع المحتوى الكوري وتوريد القوى العاملة في الخارج. الموقع الرسمي: https://globalmsq.com الوثيقة البيضاء: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 اشتر MSQ الآن!

توكنوميكس MSQUARE (MSQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MSQUARE (MSQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.34M $ 68.34M $ 68.34M إجمالي العرض: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M العرض المتداول: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 295.68M $ 295.68M $ 295.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 60 $ 60 $ 60 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 السعر الحالي: $ 11.409 $ 11.409 $ 11.409 معرفة المزيد عن سعر MSQUARE (MSQ)

توكنوميكس MSQUARE (MSQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MSQUARE (MSQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MSQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MSQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MSQ، استكشف السعر المباشر لتوكن MSQ!

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