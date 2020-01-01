توكنوميكس Infiblue World (MONIE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Infiblue World (MONIE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Infiblue World (MONIE) Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking. الموقع الرسمي: https://infiblue.world/ الوثيقة البيضاء: https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026 مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3 اشتر MONIE الآن!

توكنوميكس Infiblue World (MONIE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Infiblue World (MONIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 58.98M $ 58.98M $ 58.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7599 $ 0.7599 $ 0.7599 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 السعر الحالي: $ 0.02949 $ 0.02949 $ 0.02949 معرفة المزيد عن سعر Infiblue World (MONIE)

توكنوميكس Infiblue World (MONIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Infiblue World (MONIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MONIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MONIE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MONIE، استكشف السعر المباشر لتوكن MONIE!

كيفية شراء MONIE هل أنت مهتم بإضافة Infiblue World (MONIE) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء MONIE ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء MONIE على MEXC الآن!

تاريخ سعر Infiblue World (MONIE) يساعد تحليل تاريخ أسعار MONIE المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار MONIE الآن!

توقعات سعر MONIE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MONIE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MONIE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MONIE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!