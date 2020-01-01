توكنوميكس Minati Coin (MNTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Minati Coin (MNTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Minati Coin (MNTC) Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. الموقع الرسمي: https://minati.io/ الوثيقة البيضاء: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 اشتر MNTC الآن!

توكنوميكس Minati Coin (MNTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Minati Coin (MNTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M إجمالي العرض: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M العرض المتداول: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 السعر الحالي: $ 0.4307 $ 0.4307 $ 0.4307 معرفة المزيد عن سعر Minati Coin (MNTC)

توكنوميكس Minati Coin (MNTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Minati Coin (MNTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MNTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MNTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MNTC، استكشف السعر المباشر لتوكن MNTC!

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