توكنوميكس MILC Platform (MLT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MILC Platform (MLT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MILC Platform (MLT) The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. الموقع الرسمي: https://www.milc.global/ الوثيقة البيضاء: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d اشتر MLT الآن!

توكنوميكس MILC Platform (MLT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MILC Platform (MLT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 السعر الحالي: $ 0.01104 $ 0.01104 $ 0.01104 معرفة المزيد عن سعر MILC Platform (MLT)

توكنوميكس MILC Platform (MLT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MILC Platform (MLT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MLT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MLT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MLT، استكشف السعر المباشر لتوكن MLT!

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