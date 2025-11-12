إن Mitosis هو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) يُحوّل مراكز السيولة غير السائلة إلى وحدات بناء قابلة للبرمجة والتركيب، وذلك بتحويل ودائع المستخدمين إلى أصول عادية على سلسلة Mitosis، والتي يُمكن استثمارها في فرص توليد العائد من خلال Matrix (حملات مُنسّقة) أو EOL (تخصيص جماعي قائم على الحوكمة). يُعالج البروتوكول مشاكل عدم كفاءة السيولة في التمويل اللامركزي من خلال تجميع الودائع الفردية لتوفير قوة تفاوض جماعية للوصول إلى عوائد مميزة كانت حكرًا سابقًا على كبار المشاركين، مع تمكين تداول رموز المراكز (miAssets/maAssets) واستخدامها كضمانات أو دمجها في أدوات مالية متطورة. من خلال نظامه الثلاثي الرموز (MITO، gMITO، LMITO) وآليات الحوكمة، يُنشئ Mitosis محاذاة حوافز مستدامة تُسهّل الوصول إلى عوائد أعلى، مع تمكين قدرات هندسية مالية متقدمة لم تكن متاحة سابقًا في التمويل اللامركزي.