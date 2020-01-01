توكنوميكس MINX TOKEN (MINX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MINX TOKEN (MINX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MINX TOKEN (MINX) Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. الموقع الرسمي: https://www.minxtoken.io/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.minxtoken.io/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 اشتر MINX الآن!

توكنوميكس MINX TOKEN (MINX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MINX TOKEN (MINX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 156.95K $ 156.95K $ 156.95K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.06625 $ 0.06625 $ 0.06625 معرفة المزيد عن سعر MINX TOKEN (MINX)

توكنوميكس MINX TOKEN (MINX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MINX TOKEN (MINX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MINX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MINX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MINX، استكشف السعر المباشر لتوكن MINX!

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