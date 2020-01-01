توكنوميكس Micro GPT (MICRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Micro GPT (MICRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Micro GPT (MICRO) مشروع MicroGPT هو منصة ذكاء اصطناعي متقدمة تهدف إلى تبسيط وتعميم تطوير البرمجيات للمطورين من جميع المستويات. يقدم اقتراحات برمجية فورية، وتكامل مع بيئات تطوير متكاملة (IDE)، ونظام مكافآت فريد "Code to Earn"، مما يمكّن المستخدمين من البرمجة بكفاءة وتعاون عبر الأجهزة المحمولة، والويب، وسطح المكتب. يركز MicroGPT على الوصول والإنتاجية لتحسين تجربة البرمجة. الموقع الرسمي: https://www.microgpt.io/ الوثيقة البيضاء: https://microgpt.gitbook.io/microgpt مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5 اشتر MICRO الآن!

توكنوميكس Micro GPT (MICRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Micro GPT (MICRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 855.16K $ 855.16K $ 855.16K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05591 $ 0.05591 $ 0.05591 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 السعر الحالي: $ 0.001141 $ 0.001141 $ 0.001141 معرفة المزيد عن سعر Micro GPT (MICRO)

توكنوميكس Micro GPT (MICRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Micro GPT (MICRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MICRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MICRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MICRO، استكشف السعر المباشر لتوكن MICRO!

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