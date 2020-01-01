توكنوميكس Memhash (MEMHASH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Memhash (MEMHASH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Memhash (MEMHASH) تجمع لعبة #Memhash بين بساطة الألعاب والتطور التقني لتقنية بلوكتشين. تم تصميمها على أساس مفهوم التعدين المحاكي، وهي تستفيد من نفس آلية Hashcash مثل البيتكوين لتقديم المكافآت عندما يقوم المستخدمون بتشغيل التطبيق الصغير على أجهزتهم. تقدم اللعبة واجهة سهلة الاستخدام بسيطة بزر واحد، مما يتيح للاعبين البدء فورًا في كسب مكافآت مرئية. الموقع الرسمي: https://t.me/memhash_bot مستكشف الكتل: https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH اشتر MEMHASH الآن!

توكنوميكس Memhash (MEMHASH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Memhash (MEMHASH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 356.33K $ 356.33K $ 356.33K إجمالي العرض: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B العرض المتداول: $ 843.39M $ 843.39M $ 843.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 528.13K $ 528.13K $ 528.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0125 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000395147247088379 $ 0.000395147247088379 $ 0.000395147247088379 السعر الحالي: $ 0.0004225 $ 0.0004225 $ 0.0004225 معرفة المزيد عن سعر Memhash (MEMHASH)

توكنوميكس Memhash (MEMHASH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Memhash (MEMHASH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEMHASH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEMHASH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEMHASH، استكشف السعر المباشر لتوكن MEMHASH!

كيفية شراء MEMHASH هل أنت مهتم بإضافة Memhash (MEMHASH) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء MEMHASH ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء MEMHASH على MEXC الآن!

تاريخ سعر Memhash (MEMHASH) يساعد تحليل تاريخ أسعار MEMHASH المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار MEMHASH الآن!

توقعات سعر MEMHASH هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MEMHASH؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MEMHASH الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MEMHASH الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!