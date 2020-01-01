توكنوميكس VANA (VANA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VANA (VANA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VANA (VANA) Vana ($VANA) عبارة عن سلسلة كتل من الطبقة 1 متوافقة مع EVM والتي تحول البيانات الشخصية إلى أصل مالي قابل للتداول، مما يتيح للمستخدمين تحقيق الدخل بشكل آمن من بياناتهم الخاصة من خلال Data DAOs (المنظمات المستقلة اللامركزية) وآليات الإثبات المبتكرة مثل إثبات المساهمة. من خلال تجميع البيانات والتحقق من صحتها من خلال مجموعات سيولة البيانات (DLPs)، تمكن Vana تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي مع ضمان خصوصية البيانات وملكية المستخدم. تدعم توكن $VANA النظام البيئي، وتسهل المعاملات والتخزين والحوكمة. من خلال التركيز على إنشاء فئة أصول جديدة من رموز البيانات، تربط Vana بين ويب 2 وويب 3، بهدف إحداث ثورة في ملكية البيانات واقتصاد الذكاء الاصطناعي. الموقع الرسمي: https://www.vana.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper مستكشف الكتل: https://vanascan.io/ اشتر VANA الآن!

توكنوميكس VANA (VANA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VANA (VANA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 131.05M $ 131.05M $ 131.05M إجمالي العرض: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M العرض المتداول: $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 522.72M $ 522.72M $ 522.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 35.517 $ 35.517 $ 35.517 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3.868850460347094 $ 3.868850460347094 $ 3.868850460347094 السعر الحالي: $ 4.356 $ 4.356 $ 4.356 معرفة المزيد عن سعر VANA (VANA)

توكنوميكس VANA (VANA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VANA (VANA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VANA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VANA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VANA، استكشف السعر المباشر لتوكن VANA!

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