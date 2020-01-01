توكنوميكس Qitmeer Network (MEER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Qitmeer Network (MEER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Qitmeer Network (MEER) Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. الموقع الرسمي: https://www.qitmeer.io/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases مستكشف الكتل: https://evm.meerscan.io/ اشتر MEER الآن!

توكنوميكس Qitmeer Network (MEER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Qitmeer Network (MEER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 210.24M $ 210.24M $ 210.24M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 664.57K $ 664.57K $ 664.57K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 السعر الحالي: $ 0.003161 $ 0.003161 $ 0.003161 معرفة المزيد عن سعر Qitmeer Network (MEER)

توكنوميكس Qitmeer Network (MEER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Qitmeer Network (MEER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEER، استكشف السعر المباشر لتوكن MEER!

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