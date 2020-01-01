توكنوميكس MBD Financials (MBD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MBD Financials (MBD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MBD Financials (MBD) Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. الموقع الرسمي: https://mbdfinancials.com الوثيقة البيضاء: https://docs.mbdfinancials.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa اشتر MBD الآن!

توكنوميكس MBD Financials (MBD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MBD Financials (MBD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 412.46K $ 412.46K $ 412.46K إجمالي العرض: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B العرض المتداول: $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 636.00K $ 636.00K $ 636.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 السعر الحالي: $ 0.0000159 $ 0.0000159 $ 0.0000159 معرفة المزيد عن سعر MBD Financials (MBD)

توكنوميكس MBD Financials (MBD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MBD Financials (MBD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MBD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MBD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MBD، استكشف السعر المباشر لتوكن MBD!

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