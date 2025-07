توكنوميكس Wink (LIKE)

معلومات Wink (LIKE)

LIKE هو الرمز المميز المرافق في قلب نظام بيئي من منتجات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين التي طورتها Like Labs لصالح المبدعين. تعمل Like Labs على تطوير مجموعة من الحلول باستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكشين لتمكين المبدعين، وتعزيز نطاق تأثيرهم، وخلق مصادر دخل مستدامة في هذا العصر الرقمي الجديد. نعتقد أنه من خلال إزالة الرقابة المالية وتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، سنتمكن من إنشاء اقتصاد إبداعي أكثر عدلاً وشمولية.