توكنوميكس Wink (LIKE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wink (LIKE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wink (LIKE) LIKE هو الرمز المميز المرافق في قلب نظام بيئي من منتجات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين التي طورتها Like Labs لصالح المبدعين. تعمل Like Labs على تطوير مجموعة من الحلول باستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكشين لتمكين المبدعين، وتعزيز نطاق تأثيرهم، وخلق مصادر دخل مستدامة في هذا العصر الرقمي الجديد. نعتقد أنه من خلال إزالة الرقابة المالية وتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، سنتمكن من إنشاء اقتصاد إبداعي أكثر عدلاً وشمولية. الموقع الرسمي: http://w.ink/ الوثيقة البيضاء: https://trywink.gitbook.io/wink مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/3bRTivrVsitbmCTGtqwp7hxXPsybkjn4XLNtPsHqa3zR اشتر LIKE الآن!

توكنوميكس Wink (LIKE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wink (LIKE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 331.16M $ 331.16M $ 331.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.8856 $ 0.8856 $ 0.8856 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001349657658212979 $ 0.001349657658212979 $ 0.001349657658212979 السعر الحالي: $ 0.010126 $ 0.010126 $ 0.010126 معرفة المزيد عن سعر Wink (LIKE)

توكنوميكس Wink (LIKE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wink (LIKE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LIKE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LIKE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LIKE، استكشف السعر المباشر لتوكن LIKE!

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