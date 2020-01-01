توكنوميكس Keep3rV1 (KP3R) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Keep3rV1 (KP3R)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Keep3rV1 (KP3R) Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. الموقع الرسمي: https://keep3r.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.keep3r.network/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq اشتر KP3R الآن!

توكنوميكس Keep3rV1 (KP3R) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Keep3rV1 (KP3R)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 السعر الحالي: $ 5.9 $ 5.9 $ 5.9 معرفة المزيد عن سعر Keep3rV1 (KP3R)

توكنوميكس Keep3rV1 (KP3R): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Keep3rV1 (KP3R) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KP3R التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KP3R التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KP3R، استكشف السعر المباشر لتوكن KP3R!

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