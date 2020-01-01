توكنوميكس Calamari Network (KMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Calamari Network (KMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Calamari Network (KMA) Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. الموقع الرسمي: https://www.calamari.network/ مستكشف الكتل: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 اشتر KMA الآن!

توكنوميكس Calamari Network (KMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Calamari Network (KMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 532.92K $ 532.92K $ 532.92K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 السعر الحالي: $ 0.00040836 $ 0.00040836 $ 0.00040836 معرفة المزيد عن سعر Calamari Network (KMA)

توكنوميكس Calamari Network (KMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Calamari Network (KMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KMA، استكشف السعر المباشر لتوكن KMA!

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