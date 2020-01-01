توكنوميكس Kima Network (KIMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kima Network (KIMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kima Network (KIMA) إن Kima هي منصة تعتمد على تقنية البلوكتشين وتلبي الحاجة المتزايدة إلى التوافق السلس بين أنظمة Web3 والأنظمة المالية التقليدية. توفر المنصة بنية تحتية مالية عالمية تمكن من إجراء معاملات سلسة وآمنة عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأصول الرقمية والفيات والأوراق المالية. تتمثل المهمة الأساسية لشركة كيما في سد الفجوة بين التمويل اللامركزي والمؤسسات المالية التقليدية، مما يجعل المعاملات عبر الأنظمة البيئية وإدارة السيولة ونقل الأصول أكثر كفاءة وأمانًا. الموقع الرسمي: https://kima.network الوثيقة البيضاء: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab اشتر KIMA الآن!

توكنوميكس Kima Network (KIMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kima Network (KIMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M إجمالي العرض: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M العرض المتداول: $ 53.02M $ 53.02M $ 53.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.24M $ 22.24M $ 22.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 السعر الحالي: $ 0.10592 $ 0.10592 $ 0.10592 معرفة المزيد عن سعر Kima Network (KIMA)

توكنوميكس Kima Network (KIMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kima Network (KIMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KIMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KIMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KIMA، استكشف السعر المباشر لتوكن KIMA!

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