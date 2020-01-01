توكنوميكس Klever Finance (KFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Klever Finance (KFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Klever Finance (KFI) Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. الموقع الرسمي: https://klever.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.klever.finance/ مستكشف الكتل: https://kleverscan.org/asset/KFI اشتر KFI الآن!

توكنوميكس Klever Finance (KFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Klever Finance (KFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.40M $ 8.40M $ 8.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 السعر الحالي: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 معرفة المزيد عن سعر Klever Finance (KFI)

توكنوميكس Klever Finance (KFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Klever Finance (KFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KFI، استكشف السعر المباشر لتوكن KFI!

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