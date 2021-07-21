توكنوميكس KARURA (KAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KARURA (KAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KARURA (KAR) Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time. الموقع الرسمي: http://karura.network الوثيقة البيضاء: https://github.com/AcalaNetwork/Acala-white-paper مستكشف الكتل: https://karura.subscan.io/ اشتر KAR الآن!

توكنوميكس KARURA (KAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KARURA (KAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 116.67M $ 116.67M $ 116.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 13.4167 $ 13.4167 $ 13.4167 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.02966 $ 0.02966 $ 0.02966 معرفة المزيد عن سعر KARURA (KAR)

توكنوميكس KARURA (KAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KARURA (KAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAR، استكشف السعر المباشر لتوكن KAR!

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