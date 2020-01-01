توكنوميكس Jerry The Turtle (JYAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jerry The Turtle (JYAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jerry The Turtle (JYAI) تُمثل JERRY اندماجًا رائدًا بين ثقافة الميم والذكاء الاصطناعي والترفيه. ما بدأ كرؤية لإحداث ثورة في عالم عملات الميم، تطور إلى منظومة شاملة تُجسّد الفجوة بين العملات المشفرة التقليدية وقيمة الترفيه الهادفة. بُنيت جيري على أساس من المشاركة المجتمعية والابتكار المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، وهي تُجسّد ما يُمكن تحقيقه عندما يلتقي الإبداع مع تقنية البلوكتشين. الموقع الرسمي: https://www.jerrytheturtle.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c اشتر JYAI الآن!

توكنوميكس Jerry The Turtle (JYAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jerry The Turtle (JYAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.61M $ 10.61M $ 10.61M إجمالي العرض: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B العرض المتداول: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.61M $ 10.61M $ 10.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 السعر الحالي: $ 0.00015377 $ 0.00015377 $ 0.00015377 معرفة المزيد عن سعر Jerry The Turtle (JYAI)

توكنوميكس Jerry The Turtle (JYAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jerry The Turtle (JYAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JYAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JYAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JYAI، استكشف السعر المباشر لتوكن JYAI!

كيفية شراء JYAI هل أنت مهتم بإضافة Jerry The Turtle (JYAI) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء JYAI ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء JYAI على MEXC الآن!

تاريخ سعر Jerry The Turtle (JYAI) يساعد تحليل تاريخ أسعار JYAI المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار JYAI الآن!

توقعات سعر JYAI هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه JYAI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار JYAI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر JYAI الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!