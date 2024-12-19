JYAI

تُمثل JERRY اندماجًا رائدًا بين ثقافة الميم والذكاء الاصطناعي والترفيه. ما بدأ كرؤية لإحداث ثورة في عالم عملات الميم، تطور إلى منظومة شاملة تُجسّد الفجوة بين العملات المشفرة التقليدية وقيمة الترفيه الهادفة. بُنيت جيري على أساس من المشاركة المجتمعية والابتكار المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، وهي تُجسّد ما يُمكن تحقيقه عندما يلتقي الإبداع مع تقنية البلوكتشين.

اسم العملة المشفرةJYAI

التصنيفNo.1106

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول69,000,000,000

إجمالي العرض69,000,000,000

إجمالي العرض69,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000122422332943443,2025-05-25

أدنى سعر0.0000000524860777,2024-12-19

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُمثل JERRY اندماجًا رائدًا بين ثقافة الميم والذكاء الاصطناعي والترفيه. ما بدأ كرؤية لإحداث ثورة في عالم عملات الميم، تطور إلى منظومة شاملة تُجسّد الفجوة بين العملات المشفرة التقليدية وقيمة الترفيه الهادفة. بُنيت جيري على أساس من المشاركة المجتمعية والابتكار المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، وهي تُجسّد ما يُمكن تحقيقه عندما يلتقي الإبداع مع تقنية البلوكتشين.

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