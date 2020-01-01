توكنوميكس izumi Finance (IZI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول izumi Finance (IZI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات izumi Finance (IZI) izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. الموقع الرسمي: https://izumi.finance/home الوثيقة البيضاء: https://docs.izumi.finance/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 اشتر IZI الآن!

توكنوميكس izumi Finance (IZI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار izumi Finance (IZI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 السعر الحالي: $ 0.004149 $ 0.004149 $ 0.004149 معرفة المزيد عن سعر izumi Finance (IZI)

توكنوميكس izumi Finance (IZI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس izumi Finance (IZI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IZI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IZI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IZI، استكشف السعر المباشر لتوكن IZI!

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