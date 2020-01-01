توكنوميكس Invest Zone (IVFUN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Invest Zone (IVFUN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Invest Zone (IVFUN) IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. الموقع الرسمي: https://ivfun.meme/ مستكشف الكتل: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb اشتر IVFUN الآن!

توكنوميكس Invest Zone (IVFUN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Invest Zone (IVFUN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 379.10K $ 379.10K $ 379.10K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 940.22M $ 940.22M $ 940.22M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 403.20K $ 403.20K $ 403.20K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 السعر الحالي: $ 0.0004032 $ 0.0004032 $ 0.0004032 معرفة المزيد عن سعر Invest Zone (IVFUN)

توكنوميكس Invest Zone (IVFUN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Invest Zone (IVFUN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IVFUN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IVFUN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IVFUN، استكشف السعر المباشر لتوكن IVFUN!

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