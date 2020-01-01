توكنوميكس Ithaca Protocol (ITHACA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ithaca Protocol (ITHACA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ithaca Protocol (ITHACA) Ithaca هو بروتوكول خيار غير احتجازي وقابل للتكوين يسمح بمشاركة مثالية للمخاطر عبر آفاق زمنية وأحداث للمستخدمين المحترفين والتجزئة بالإضافة إلى البنية التحتية اللامركزية المعيارية لإنشاء خيار كامل واستراتيجية خيار وأسواق منتجات منظمة على أي أساس. الموقع الرسمي: https://www.ithacaprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca اشتر ITHACA الآن!

توكنوميكس Ithaca Protocol (ITHACA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ithaca Protocol (ITHACA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 668.93K $ 668.93K $ 668.93K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.38M $ 8.38M $ 8.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 السعر الحالي: $ 0.008384 $ 0.008384 $ 0.008384 معرفة المزيد عن سعر Ithaca Protocol (ITHACA)

توكنوميكس Ithaca Protocol (ITHACA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ithaca Protocol (ITHACA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ITHACA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ITHACA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ITHACA، استكشف السعر المباشر لتوكن ITHACA!

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