منصة Holoworld AI هي منصة تطبيقات لامركزية مصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات، وحقوق الملكية الفكرية الرقمية. في جوهرها، تعمل Holoworld AI كمتجر تطبيقات للتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه التطبيقات وكلاء مستقلين، وأدوات وسائط توليدية، وأنظمة محتوى تفاعلية. من خلال الجمع بين طبقات الهوية والملكية والتسوية القائمة على تقنية بلوكتشين مع أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المنصة المبدعين من تطوير ومشاركة منتجات رقمية تعمل بشكل مستقل أو تتفاعل مع بعضها البعض. يهدف هذا التصميم إلى تذليل العقبات أمام نشر الذكاء الاصطناعي من خلال توفير إمكانية الاكتشاف، وتحقيق الربح، والتشغيل البيني في نظام بيئي واحد.