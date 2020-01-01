توكنوميكس Gui Inu (GUI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gui Inu (GUI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gui Inu (GUI) Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. الموقع الرسمي: http://guiinu.com/ الوثيقة البيضاء: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d مستكشف الكتل: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI اشتر GUI الآن!

توكنوميكس Gui Inu (GUI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gui Inu (GUI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M إجمالي العرض: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B العرض المتداول: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000003384116674074 $ 0.000003384116674074 $ 0.000003384116674074 السعر الحالي: $ 0.00000391 $ 0.00000391 $ 0.00000391 معرفة المزيد عن سعر Gui Inu (GUI)

توكنوميكس Gui Inu (GUI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gui Inu (GUI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GUI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GUI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GUI، استكشف السعر المباشر لتوكن GUI!

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