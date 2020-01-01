توكنوميكس GCB TOKEN (GCB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GCB TOKEN (GCB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GCB TOKEN (GCB) GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. الموقع الرسمي: https://www.gcbex.com الوثيقة البيضاء: https://gcbtoken.io/download/white-paper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 اشتر GCB الآن!

توكنوميكس GCB TOKEN (GCB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GCB TOKEN (GCB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 61.81M $ 61.81M $ 61.81M إجمالي العرض: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B العرض المتداول: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 128.58M $ 128.58M $ 128.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 السعر الحالي: $ 0.05143 $ 0.05143 $ 0.05143 معرفة المزيد عن سعر GCB TOKEN (GCB)

توكنوميكس GCB TOKEN (GCB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GCB TOKEN (GCB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GCB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GCB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GCB، استكشف السعر المباشر لتوكن GCB!

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