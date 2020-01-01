توكنوميكس Gari Token (GARI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gari Token (GARI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gari Token (GARI) GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. الموقع الرسمي: https://www.gari.network/ الوثيقة البيضاء: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks اشتر GARI الآن!

توكنوميكس Gari Token (GARI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gari Token (GARI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 993.36K $ 993.36K $ 993.36K إجمالي العرض: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M العرض المتداول: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00170498171144458 $ 0.00170498171144458 $ 0.00170498171144458 السعر الحالي: $ 0.001769 $ 0.001769 $ 0.001769 معرفة المزيد عن سعر Gari Token (GARI)

توكنوميكس Gari Token (GARI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gari Token (GARI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GARI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GARI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GARI، استكشف السعر المباشر لتوكن GARI!

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