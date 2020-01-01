توكنوميكس StaFi (FIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول StaFi (FIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات StaFi (FIS) StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. الموقع الرسمي: https://www.stafi.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.stafi.io/ مستكشف الكتل: https://stafi.subscan.io/ اشتر FIS الآن!

توكنوميكس StaFi (FIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار StaFi (FIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.26M $ 14.26M $ 14.26M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 115.68M $ 115.68M $ 115.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 السعر الحالي: $ 0.12331 $ 0.12331 $ 0.12331 معرفة المزيد عن سعر StaFi (FIS)

توكنوميكس StaFi (FIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس StaFi (FIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FIS، استكشف السعر المباشر لتوكن FIS!

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