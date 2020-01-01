توكنوميكس Medifakt (FAKT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Medifakt (FAKT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Medifakt (FAKT) Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way. الموقع الرسمي: https://medifakt.com/ الوثيقة البيضاء: https://medifakt.network/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2 اشتر FAKT الآن!

توكنوميكس Medifakt (FAKT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Medifakt (FAKT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 335.10K $ 335.10K $ 335.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 السعر الحالي: $ 0.0003351 $ 0.0003351 $ 0.0003351 معرفة المزيد عن سعر Medifakt (FAKT)

توكنوميكس Medifakt (FAKT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Medifakt (FAKT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FAKT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FAKT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FAKT، استكشف السعر المباشر لتوكن FAKT!

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