توكن FACY$ هو توكن منصة Facticity للتحقق من الحقائق من AI Seer، ويُستخدم لمكافآت المجتمع. تضم المنصة حوالي 3,000 مستخدم نشط أسبوعيًا، بما في ذلك مؤسسات بحثية وحكومية. يركز بوتها @ArAIstotle على التحقق من الحقائق في مجال Web3. ابتداءً من 9 سبتمبر، سيتم فتح 16.7% من التوكن وتوزيعها بناءً على النقاط، والتي يمكن ربحها من خلال امتلاك FACY$ ، أو التفاعل مع البوت، أو تقديم معلومات صحيحة.