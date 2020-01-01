توكنوميكس DuckChain (DUCK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DuckChain (DUCK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DuckChain (DUCK) DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. الموقع الرسمي: https://duckchain.io/ الوثيقة البيضاء: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub مستكشف الكتل: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c اشتر DUCK الآن!

توكنوميكس DuckChain (DUCK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DuckChain (DUCK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.13M $ 30.13M $ 30.13M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 5.35B $ 5.35B $ 5.35B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 56.27M $ 56.27M $ 56.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0188 $ 0.0188 $ 0.0188 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 السعر الحالي: $ 0.005627 $ 0.005627 $ 0.005627 معرفة المزيد عن سعر DuckChain (DUCK)

توكنوميكس DuckChain (DUCK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DuckChain (DUCK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DUCK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DUCK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DUCK، استكشف السعر المباشر لتوكن DUCK!

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