توكنوميكس Dragon (DRAGON404) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dragon (DRAGON404)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dragon (DRAGON404) The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. الموقع الرسمي: https://dragoncoin.biz/home#About مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c اشتر DRAGON404 الآن!

توكنوميكس Dragon (DRAGON404) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dragon (DRAGON404)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000010216 $ 0.000010216 $ 0.000010216 معرفة المزيد عن سعر Dragon (DRAGON404)

توكنوميكس Dragon (DRAGON404): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dragon (DRAGON404) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DRAGON404 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DRAGON404 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DRAGON404، استكشف السعر المباشر لتوكن DRAGON404!

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