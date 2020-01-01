توكنوميكس Dolomite (DOLO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dolomite (DOLO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dolomite (DOLO) إن Dolomite هو بروتوكول سوق نقدي لامركزي من الجيل الجديد، وDEX، يوفر دعمًا واسعًا للتوكن وكفاءة رأس المال من خلال نظام السيولة الافتراضية. يجمع Dolomite بين مزايا منصة التداول اللامركزية وبروتوكول الإقراض، ليُصبح أكثر بروتوكولات التمويل اللامركزي كفاءةً ومرونةً على الإطلاق! دولوميت قادر على تقديم قروض بضمانات زائدة، وتداول بالهامش، وتداول فوري، وأدوات مالية أخرى. الموقع الرسمي: https://dolomite.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.dolomite.io مستكشف الكتل: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 اشتر DOLO الآن!

توكنوميكس Dolomite (DOLO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dolomite (DOLO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 159.21M $ 159.21M $ 159.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.20397 $ 0.20397 $ 0.20397 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 السعر الحالي: $ 0.15921 $ 0.15921 $ 0.15921 معرفة المزيد عن سعر Dolomite (DOLO)

توكنوميكس Dolomite (DOLO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dolomite (DOLO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOLO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOLO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOLO، استكشف السعر المباشر لتوكن DOLO!

كيفية شراء DOLO هل أنت مهتم بإضافة Dolomite (DOLO) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء DOLO ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء DOLO على MEXC الآن!

تاريخ سعر Dolomite (DOLO) يساعد تحليل تاريخ أسعار DOLO المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار DOLO الآن!

توقعات سعر DOLO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DOLO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DOLO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DOLO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!